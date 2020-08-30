30 Ağustos Zafer Bayramı Tarsus'ta kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı Tarsus'ta kutlandı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine katılarak, ilçe protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine katılarak, ilçe protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında büyük önemi olan 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümü, Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören Tarsus Şehitliği'nde devam etti. İlçe protokolünün katılımıyla ebediyete intikal eden şehitlerin ruhu için okunan duanın ardından şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. - MERSİN

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