Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenledi - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenledi

30.08.2022 10:22
Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenledi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanlarıyla iş adamları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Büyükelçi Bağcı Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosunun Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirildiği törende, Bağcı şehitlik anı defterine şunları yazdı:

"Bir asır önce bugün Türk milletinin vatanı için fedakarlıkla verdiği destansı mücadele sonucu kazandığı zaferin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde bir kez daha manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda can vererek şehadet mertebesine erişen sizler 'iki devlet tek millet' şiarının temelinin oluşmasında ve kardeşliğimizin gelişmesinde şüphesiz ki en büyük pay sahibisiniz. Sizlerden miras aldığımız azim ve inançla müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte de daha da geliştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Nice 30 Ağustos ve 8 Kasım'larda zaferlerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kutlayacağız. Kardeş vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın ve terörle mücadelemizin bütün şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenledi - Son Dakika

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