Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Pekin'de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Alp Atakcan ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay İsmet Konaroğlu'nun ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Cao Ciençi ile farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.

Türk ve Çin mili marşlarının okunmasıyla açılan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı aktarıldı.

Atakcan, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un, Türk ordusunun kendisinden çok daha güçlü işgal ordularına karşı zafer kazandığı İstiklal Harbi'nin nihai safhasını ifade ettiğini belirterek, "Bu zafer, 'Ya istiklal ya ölüm" seçimiyle karşı karşıya kalan bir ulusun neler başarabileceği göstermiştir." dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere minnet duygularını ifade eden Atakcan, "Ordumuzun ve milletimizin Malazgirt'ten Mohaç'a, Trablusgarp'tan Anafartalar'a kadar uzanan tarihi silsilede varlığını ve gücünü tüm dünyaya haykırdığı, mührünü vurduğu bu 'zaferler ayı', tam bir asır önce Büyük Taarruz ve akabindeki Dumlupınar Zaferi ile taçlanmıştı. Büyük Atatürk'ün anlamlı sözleriyle zafer, 'zafer benimdir diyebilenin' olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Ataşe Konaroğlu da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlanan 30 Ağustos'un Türk milletinin varlık mücadelesinde dönüm noktası olduğunu, yeni ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtığını vurgulayarak, zaferin mimarı ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e saygı ve şükran duygularını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yüzyıl içinde güçlü ve güvenilir bir ortak olarak, teknolojik altyapısı ve gerçek müşterek operasyon deneyimiyle bölgesinde ve dünyada barışa katkı sağladığının altını çizen Konaroğlu, "Türk ordusu milletinin güvenini kazanmış, milletini korumaya adanmıştır. Türk milleti de onu biricik değeri olarak bağrına basmıştır." diye konuştu.