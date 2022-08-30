Büyük Zafer'in 100. yılı Nijerya'da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü'nde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğindeki törene, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Nijeryalı davetliler katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 1919-1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin işgalci güçlere karşı, zamanın tüm zorlukları ve dar koşullarına rağmen verdiği büyük zaferini temsil ettiğini belirtti.

Bayraktar, "Ulusları için aydınlık bir gelecek hayal etmek ve Türkiye'ye sağlam temeller atmak için her türlü çabayı sarf eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." dedi.

Türkiye, Nijerya'nın terörle mücadelesinde destek veriyor

TSK'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği destekleyici çabalarını sürdürme kararlılığını korumaya devam ettiğinin altını çizen Bayraktar, TSK'nın, dünyanın 70'ten fazla ülkesindeki askeri ataşelerinin desteğiyle eğitim ve iş birliği programları ile çeşitli ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına ve askeri gelişimine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya'nın terörle mücadelesinde ve Gine Körfezi'ndeki her türlü ayrılıkçı grup, silahlı çete ve korsanlıkla mücadelesinde tam destek verdiğini belirterek, "Türk savunma ürünlerinin Nijeryalı kardeşlerimizin barışına, refahına ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağına inancımız tam." diye konuştu.