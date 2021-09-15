30 Ağustos Zafer Bayramımız 99. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramımız 99. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

15.09.2021 22:52
30 Ağustos Zafer Bayramımız 99. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu OlsunBu akşam saat 20. 00'da Alaşehir'in girişinde Alacity önünde buluşuyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Bu akşam saat 20. 00'da Alaşehir'in girişinde Alacity önünde buluşuyoruz.

Bando ve fener alayı eşliğinde Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz.

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Kaynak: Habermetre

30 Ağustos, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 30 Ağustos Zafer Bayramımız 99. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika

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