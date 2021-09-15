30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Bu akşam saat 20. 00'da Alaşehir'in girişinde Alacity önünde buluşuyoruz.
Bando ve fener alayı eşliğinde Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz.
Kaynak: Habermetre
30 Ağustos, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › 30 Ağustos Zafer Bayramımız 99. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika
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