30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - Son Dakika

Milli mücadelemizi eşsiz bir zaferle taçlandıran, aziz milletimizin tüm dünyaya bağımsız yaşama kararlılığını ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü ilimizde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtına; Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından program, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tebrikleri kabul etti.

Kars Valiliği yanındaki tören alanında yapılan kutlama töreni, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 14. Mekaniz Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç tarafından askeri araç üzerinde törene katılanların ve vatandaşların Zafer Bayramı kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kars Milletvekilleri; 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç tarafından gönderilen kutlama mesajlarının okunması, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hülya Bulut tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve Alparslan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Egesu Öğüsu ile Gazi Kars Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Barış Kuçlu tarafından şiir okunmasının ardından geçit töreni yapıldı.

Kutlama programı kapsamında Kars Şehitliğinde de tören düzenlendi. Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi ve tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Kars Şehitliğindeki tören, Sayın Valimizin Şehitlik Defterini imzalamasının ardından Şehitlik Müzesinin gezilmesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uygun şekilde yapılan kutlama programına; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcılarımız Mehmet Zahid Doğu, Zafer Yiğit ve Musa Aydemir, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Cafer Güneş, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kamu kurum ve kurulularının yöneticileri, Azerbaycan Kars Başkonlosolosu Nuru Guliyev, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün

Şehitlik Defteri Yazısı

Yüce milletimizin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'ni kutlamak, aynı zamanda vatan uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi anmak için şehitlerimizin manevi huzurundayız.

Kahraman ecdadımızın 7'den 70'e tüm fertleriyle kazandığı tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferi ile vatanımız işgalden kurtarılmış ve cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu eşsiz zafer, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir.

Aziz şehitlerimiz,

Canlarınızı ve kanlarınızı uğrunda feda ederek miras bıraktığınız bu kutsal vatanın her zerresinin bizlere mukaddes emanetiniz olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ve bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu ilelebet yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten haykırıyoruz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması için gösterdiğiniz fedakarlıklar, yüce Türk milletinin kalbinde ve şanlı Türk direnişi tarihinde her zaman müstesna bir yer işgal edecek ve gelecek kuşaklar sizleri minnetle anacaktır.

Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşları olmak üzere, yıl dönümünü kutladığımız büyük zafer ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz! Ruhunuz şad olsun.

Türker Öksüz

Vali/Belediye Başkan Vekili