Suriye sınırında 30 Ağustos kutlamaları - Son Dakika
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Suriye sınırında 30 Ağustos kutlamaları

31.08.2022 01:03
Suriye sınırında 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de kutlandı.

Sabah saat 09.45'de Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı. - KİLİS

YORUMLAR
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Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu
Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırında 30 Ağustos kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye sınırında 30 Ağustos kutlamaları - Son Dakika
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