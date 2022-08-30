Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü Malatya'da coşkuyla kutlandı.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk anıtına Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu. Vali Hulusi Şahin, anıt şeref defterine, günün anlam ve önemini belirten yazı kaleme aldı. Anıt önündeki törenin ardından Vali Şahin, makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler de uçuş gerçekleştirdi. Törene, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA