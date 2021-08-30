30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlamaları

30.08.2021 15:41

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlamaları30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları, içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci göz önüne alınarak asgari düzeyde katılım ile maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlamaları30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları, içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci göz önüne alınarak asgari düzeyde katılım ile maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' ın 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile yayımladığı mesajın okunması ardından Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü yapıldı. İlçemiz Kaymakamı Harun KAZEZ ve Elmalı Belediye Başkanı Halil ÖZTÜRK' ün Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etttiği programa Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman TAŞ, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Habermetre

Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakamlık, Cumhuriyet, 30 Ağustos, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika


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