Son Dakika Haberleri: '30 Ağustos Zafer Koşusu' kayıtları başladı
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'30 Ağustos Zafer Koşusu' kayıtları başladı

45 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı' koşusu için kayıtlar başladı.

'30 Ağustos Zafer Koşusu' kayıtları başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı' koşusu için kayıtlar başladı.


www.gaziantepatletizm.org ve www.gaziantep.com.tr web sitesinden kayıtların yapıldığı yarışma, küçük kızlar ve küçük erkekler, yıldız erkekler ve yıldız kızlar, genç kızlar ve genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler, master kadınlar ve master erkekler kategorisinde koşulacak. İlk 3'e giren sporculara bisiklet ve madalya verilecek. Genel klasmanda birinci olan kız ve erkeklere Gaziantep Valiliği tarafından çeyrek altın verilecek.


30 Ağustos Cuma günü saat 09.00'da Gaziantep Lisesi önünden başlayacak olan yarışmalar Demokrasi Meydanı'nda son bulacak.


Yarışmalara kayıt yaptırmayan sporcular alınmayacak. Sporcular, vizeli lisanslar ve okul lisansları ile katılabilecek. Lisansı ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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