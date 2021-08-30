Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası bir hafta süren müsabakalarla sona erdi. 16 takımın ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada birinci Orkaspor oldu.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası sona erdi. 16 takımın ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada birinci Orkaspor, ikinci Bereketlispor, üçüncü Şemiklerspor ve dördüncü Eğitimspor oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun verdi. Takımları ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Doğan, "Bugün çok önemli ve anlamlı bir gün. Bundan tam 99 yıl önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir zafer elde edildi. Bugün işgale boyun eğmeyenlerin, inananların günü. Buradan bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum. Sizlere söz veriyoruz, aklın ve bilimin, Atatürk ilke ve inkılaplarından bir kez olsun Merkezefendi Belediyesi ailesi olarak ayrılmayacağız. Bu anlamlı günü çocuklarımızla birlikte daha da güzel bir hale getirelim dedik. Spor bizim için çok önemli. Çocuklarımızın burada centilmenliği, kardeşliği, dostluğu öğrenmesi çok önemliydi. Turnuvamıza katılım sağlayan takımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - DENİZLİ