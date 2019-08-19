Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Turnuvası başladı.
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30 Ağustos Zafer Turnuvası başladı.

1 saat önce

Bafra Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı.

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Bafra Belediyesi ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı.

1930 Bafraspor, Bafra Gençlikspor, Mevlanaspor, 1453 Fetihspor ve Genç Bafra takımlarının katıldığı turnuva tek devreli lig usulüyle oynanacak. Suni çim sahada yapılan turnuvaya 2000, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu gençler mücadele ediyor. Maçlar sonunda 1. ve 2. olan takımlar final maçında karşı karşıya gelecek.

Futbol turnuvasına katılan takımlara başarılar dileyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte, ilçemize bulunan takımlarda bulunan gençlerimizin karşılaşacağı futbol turnuvası düzenledik. Turnuvada sporun içinde barındırdığı dostluk, kardeşlik ve saygının ön plana çıkacağı müsabakalar olacağından şüphemiz yok. Turnuvamıza katılan tüm kardeşlerime ve görev alanlara başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN
Futbol, Bafra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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