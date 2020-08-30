30 Ağustos Zaferi Alanya'da törenle kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Dün akşam düzenlenen programda ise milli mücadeleyi ve cumhuriyet coşkusunu konu alan müzik ve Türk Bayrakları ile donatılan araçlar, ilçenin çeşitli noktalarında yer aldı. Sağlık sorunları nedeniyle istirahat halinde olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de evinin balkonundan kutlamaya destek verdi.

Büyük Taarruz'un 98'inci yıldönümü kutlamaları Alanya'da saat 09.00'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Kutlama programına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından okunan İstiklal Marşı ile tören son buldu. Kaymakamlık makamında tebrik kabul töreni ise bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Alanya İlçe Garnizon Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Vekili Tuna, kahraman şehitlerimizin mezarlarına çiçek bıraktı. Edilen duaların ardından kutlama programı sona erdi.

Başkan Yücel kutlamalara balkonundan destek verdi

29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece boyunca zaferin heyecanı Alanya sokaklarına da taşındı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin organizasyonunda milli mücadeleyi ve cumhuriyet coşkusunu konu alan müzik ve Türk Bayrakları ile donatılan araçlar, ilçenin çeşitli noktalarında zafer coşkusunu vatandaşlara yaşattı. Salgın nedeniyle kısıtlı şartlar altında gerçekleşen kutlamalara sağlık sorunları nedeniyle istirahat halinde olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de evinin balkonundan destek verdi. - ANTALYA