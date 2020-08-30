30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı - Son Dakika

Gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından şehitlik ziyareti yapıldı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakılmasıyla program son buldu. - ERZİNCAN

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur