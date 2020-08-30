30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı - Son Dakika

Törende Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Büyük zaferin 98. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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