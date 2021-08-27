Üye Girişi
30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak - Son Dakika

30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak

27.08.2021 11:44
30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak, System.String[]

İnegöl Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünde Işın Karaca konseri düzenleyecek.

İnegöl Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. Yıl dönümünde kutlama programı hazırladı. Gündüz İnegöl Kaymakamlığı'nın resmi töreni ile gerçekleşecek bir dizi program sonrası, İnegöl Belediyesi, akşam saat 21.00'de ise Nikâh Dairesi önünde ses sanatçısı Işın Karaca konseriyle ünlü ismi İnegöllülerle buluşturacak.

GİRİŞLER BİLETSİZ OLACAK

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Bayramı etkinliği kapsamında Nikah Dairesi önünde sahne alacak Işın Karaca konserine vatandaşlar biletsiz giriş sağlayabilecek.Zafer Bayramı etkinlikleri pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Konserin giriş noktalarında vatandaşlara HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yapılacak.

ZAFER BAYRAMIMIZI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Büyük taarruzun yıl dönümünde düzenlenen program ile Zafer Bayramının coşkuyla kutlanacağını söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramınızın 99. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Zafer Bayramımızın gündüz programlarını İnegöl Kaymakamlığımızın nezaretinde gerçekleştireceğiz. Akşam ise belediyemizin düzenlediği Işın Karaca konseri ile bir arada olacağız. Büyük taarruzda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu vesileyle Zafer Bayramımızın 99.yıl dönümünü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı konsere bekliyoruz.'' dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Işın Karaca, 30 Ağustos, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi 09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi

Son Dakika Haberleri
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
10:32 Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor
10:31 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
Şaka sandı ama her şey gerçekti! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Şaka sandı ama her şey gerçekti! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:32
Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı         
11:27
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı         
08:53
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 11:51:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement