Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar
Son Dakika Güncel Haber

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

1 saat önce

Kastamonu'da adrenalin tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Çatak kanyonunu geçerek zafer kutlaması yaptı.

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar, System.String[]

Kastamonu'da adrenalin tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Çatak kanyonunu geçerek zafer kutlaması yaptı. Sporcular, kanyon geçişi sırasında şehitlerin ruhuna atfen türküler de seslendirdi.


Trakya Kanyon Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Saygı Etkinliği yaptı. Etkinlik çerçevesinde bir grup kanyon sporcusu, Kastamonu'nun Azdavay ilçesine geldi. Azdavay'da Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek tarafından karşılanan kanyon sporcuları, ilçeye bağlı Başören köyünde kahvaltı yaptı. Bir süre dinlendikten sonra kanyon sporcuları, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'inde katılımıyla Çatak kanyonunun girişi olan Kayabaşı köyü Nalbantoğlu Mahallesine geçti.


Burada kanyona girişi için hazırlık yapan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 6 kilometre uzunluğundaki Çatak kanyonuna giriş yaptı. Zorlu etap ve parkurlardan şehitlerin ruhuna atfen türküler seslendirerek geçen sporcular, yaklaşık 6 kilometre kanyonda ilerleyerek Pınarbaşı ilçesine bağlı saklı cennet Ilıca Şelalesine ulaştı. Ilıca Şelalesinde bir süre dinlenen sporcular, daha sonra araçlarla Azdavay ilçesine kamp yaptıkları Başören köyüne geçti. Burada piknik yapan ekip, gece kamp alanında konakladıktan sonra ilçeden ayrıldı.


Geçiş sonrası konuşan sporcuları, "30 Ağustos Zafer Bayramında Çatak kanyonunu geçmekte bizlere destek olan Azdavay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Azdavay'ın da tanıtımına, ileriye dönük turizmine de bir katkımız olduysa ne mutlu bize" dediler. - KASTAMONU

Zafer Haftası, Kastamonu, Azdavay, Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]