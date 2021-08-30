30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü - Son Dakika

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erdi.

Kahta ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman 'ın Besni , Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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