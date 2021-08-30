30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Nizip ilçesinde, Kaymakam Kemal Şahin tarafından Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program, Kültür Parkı'nda devam etti.

Törende Kaymakam Şahin ve Belediye Başkan Vekili Salih Uygur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajının okundu.

Meydandaki törenin ardından tören programı Nizip Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikteki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İslahiye

İslahiye ilçesindeki program ise Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi.

Programda Kaymakam Vekili Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Tank Üsteğmen Osman Çetin günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kutlama programı Kaymakamlık makamında devam etti. Törenden sonra askeri personel aileleriyle birlikte Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nurdağı

Nurdağı ilçesinde de Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bir askeri personel günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Şehitlik ziyaretinin ardından program Kaymakamlık makamında devam etti.

Törene, askeri ve idari personelle vatandaşlar katıldı.