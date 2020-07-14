30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm - Son Dakika

30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm

Türk caz müziğini ve müzisyenlerini destekleyen, bugüne kadar 5 binin üzerinde yerli ve yabancı caz sanatçısını ağırlayan festival, bu albümde Türkiye'nin önde gelen 30 caz müzisyeninin özgün eserlerine yer verecek.

Türk caz müziğini ve müzisyenlerini destekleyen, bugüne kadar 5 binin üzerinde yerli ve yabancı caz sanatçısını ağırlayan festival, bu albümde Türkiye'nin önde gelen 30 caz müzisyeninin özgün eserlerine yer verecek.

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti


Türk cazını destekleyecek ve bir arşiv eseri niteliği taşıyacak albüm, plak formatında ve dijital olarak ekim ayında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.


Sanatçıların festivale, şehre ve bu döneme dair duygu veya düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı albümle birlikte, katkı sunan sanatçı ve grupların stüdyo çalışmalarıyla mini röportajlarının yer aldığı bir belgesel de çekilecek.


Albüm çalışmasında, bugüne kadar 773 konser, 1000 atölye ve 100'ün üzerinde söyleşiyle 500 binin üzerinde izleyiciye ulaşan festivalin 30 yıllık geçmişinde performans sergilemiş isimlerin yer alması planlanıyor.

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:11 

Son Dakika Magazin 30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:33:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]