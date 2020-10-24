30. Akbank Caz Festivali'ne özel "Dün, Bugün, Yarın" albümü - Son Dakika

30. Akbank Caz Festivali'ne özel "Dün, Bugün, Yarın" albümü

24.10.2020 17:35
30. Akbank Caz Festivali'ne özel

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali 30'uncu yılını, 30 özgün beste ve 80'e yakın sanatçının performansını kapsayan özel albümü "Dün, Bugün, Yarın" ile kutluyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali 30'uncu yılını, 30 özgün beste ve 80'e yakın sanatçının performansını kapsayan özel albümü "Dün, Bugün, Yarın" ile kutluyor.

Doublemoon Records/Gloss Musik etiketiyle yayınlanan albümde, Türkiye cazının 30 caz müzisyeninin ve grubunun, festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserlerine yer veriliyor.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen ve hem plak formatında hem de dijital olarak yayınlanan albüm çalışmasında, 30 yıldır festivalde performans sergilemiş usta müzisyenlerin yanı sıra genç sanatçılar, yurt dışında yaşayan müzisyenler ve bu yıl festivalde yer alması planlanan müzisyenlerden bir seçki yer alıyor.

Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmanın amaçlandığı albüm, Ali Perret, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü, Baki Duyarlar, Barış Demirel - Barıştık Mı, Burak Bedikyan, Cem Tuncer, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel, Deniz Taşar, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, İmer Demirer, Jülide Özçelik, Kağan Yıldız ve Sibel Köse, Kamil Özler, Kerem Görsev, Konstrukt, Lahza (Cenk Erdoğan & İkiz), MÖE (MadenÖktemErsönmez), Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Nilüfer Verdi, Oğuz Büyükberber, Okay Temiz, Önder Focan, Selen Gülün, Timuçin Şahin, Tuna Ötenel, TÖZ (Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem Aksel) gibi Türk Caz sahnesinin önemli isimlerinin ve gruplarının bestelerinden oluşuyor.

Albüme eşlik eden müzisyenler arasında ise Adem Gülşen, Barış Doğukan Yazıcı, Burak Irmak, Berkan Tilavel, Bulut Gülen, Can Çankaya, Cem Nasuhoğlu, Çağdaş Oruç, Efe Demiral, Ekin Cengizkan, Engin Recepoğulları, Eren Turgut, Eylül Biçer, Eylül Ergül, Ferit Odman, Fırtına Kıral, İzzet Kızıl, Kaan Bıyıkoğlu, Kamil Yılmaz, Korhan Futacı, Kürşad Deniz, Mehmet Ali Şimaylı, Meriç Demirkol, Miraç Yavuz, Nedim Ruacan, Orhan Deniz, Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Serhan Erkol, Selim Aydın, Şenol Küçükyıldırım, Şenova Ülker, Taşkın Akarsu, Tibet Akarca, Tolga Tohumcu, Turgut Alp Bekoğlu Umut Çağlar ve Volkan Hürsever bulunuyor.

Akbank Caz Festivali, Türkiye, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30. Akbank Caz Festivali'ne özel 'Dün, Bugün, Yarın' albümü - Son Dakika


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