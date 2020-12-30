Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Haberler
00:30 Biatlon
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Rally Raid
01:00 Biatlon
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
05:00 Snooker
07:00 Bisiklet
09:00 Snooker
09:00 Futbol
10:30 Tenis
10:30 Kayakla Atlama
11:30 Alp Disiplini
11:30 Tenis
12:30 Tenis
12:30 Alp Disiplini
13:20 Alp Disiplini
14:15 Alp Disiplini
15:00 Alp Disiplini
15:00 Kayakla Atlama
16:05 Alp Disiplini
17:00 Kayakla Atlama
17:05 Alp Disiplini
18:15 Kayakla Atlama
19:00 Haberler
19:05 Alp Disiplini
20:15 Alp Disiplini
20:30 Kayakla Atlama
21:30 Haberler
21:35 Kayakla Atlama
22:00 Tenis
22:45 Alp Disiplini
23:30 Tenis
23:45 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika