Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Bisiklet: Paris-Roubaix
01:25 Bisiklet: Lombardiya Turu
02:25 Tenis: Amerika Açık
03:30 Tenis: Amerika Açık
05:00 Bisiklet: Milan-San Remo
07:00 Snooker: Britanya Açık
09:30 Biatlon Dünya Kupası
10:00 Biatlon Dünya Kupası
11:15 Biatlon Dünya Kupası
12:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:20 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Bisikletli Kros Dünya Kupası
15:35 Bisikletli Kros: Superprestige
16:35 Bisikletli Kros Dünya Kupası
17:00 Bisikletli Kros: Superprestige
18:20 Kayakla Atlama: Dört Tepe
19:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:55 Haberler
22:00 The Nagano Tapes
23:00 Biatlon Dünya Kupası
23:55 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Aralık 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika