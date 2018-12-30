30 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
: " Avrupa
'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik"
"Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz"
(ÖZEL) Yasemin Adar: "Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum"
"Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmem gerekiyor"
"Örnek olabilmek için gençlerle birlikte antrenman yapıyorum"
(ÖZEL) Efraim Kahraman
: "Sporcunun antrenöre, antrenörün sporcuya güvenmesi lazım"
"Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda madalya almak"
"Altyapıda çok değerli sporcular var"
Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13: 00 Gaziantep
Basketbol - İstanbul
BBSK
15: 15 Fenerbahçe Beko
- Darüşşafaka
Tekfen
17: 30 Anadolu Efes
- Pınar
Karşıyaka
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14: 00 Beşiktaş
- OGM Orman Gençlik
15: 00 Samsun Canik
Belediye - Adana
Basketbol
16: 30 Hatay
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - İstanbul Üniversitesi