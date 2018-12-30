Son Dakika Haberleri: 30 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

30 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: "Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik""Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz"(ÖZEL) Yasemin Adar: "Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum""Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmem gerekiyor""Örnek olabilmek için gençlerle...

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(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: " Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik"

"Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz"

(ÖZEL) Yasemin Adar: "Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum"

"Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmem gerekiyor"

"Örnek olabilmek için gençlerle birlikte antrenman yapıyorum"

(ÖZEL) Efraim Kahraman: "Sporcunun antrenöre, antrenörün sporcuya güvenmesi lazım"

"Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda madalya almak"

"Altyapıda çok değerli sporcular var"

Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ 

13: 00 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK

15: 15 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen

17: 30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 

14: 00 Beşiktaş - OGM Orman Gençlik

15: 00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol

16: 30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - İstanbul Üniversitesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Musa Aydın, Avrupa, Spor
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