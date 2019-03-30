Son Dakika Haberleri: 30. Arap Birliği Zirvesi - Cezayir Meclis Başkanı Bin Salih - BM Genel Sekreteri Guterres

30. Arap Birliği Zirvesi - Cezayir Meclis Başkanı Bin Salih - BM Genel Sekreteri Guterres

59 dakika önce

Cezayir Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih, 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus'a geldi.

Cezayir Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih, 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus'a geldi. Bin Salih, Tunus Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından resmi törenle karşılandı.

Zirveye katılmak üzere Tunus'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cumhurbaşkanı Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Tunus, Cezayir, Arap Birliği, Güncel
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