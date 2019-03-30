30. Arap Birliği Zirvesi - Cezayir Meclis Başkanı Bin Salih - BM Genel Sekreteri Guterres
59 dakika önce
Cezayir Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih, 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus'a geldi.
Cezayir
Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih, 30. Arap Birliği
Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus
'a geldi. Bin Salih, Tunus Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı
Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından resmi törenle karşılandı.
Zirveye katılmak üzere Tunus'a gelen Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
de Cumhurbaşkanı Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:04 Kaynak: AA
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