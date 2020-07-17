30 AVM kütüphanesi daha geliyor - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının 'Her AVM'ye bir kütüphane' projesi kapsamında açılan Türkiye 'nin ilk 3 AVM kütüphanesi ilgiyle karşılandı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Şimdiden müjdesini vereyim. Yaklaşık 30 AVM ile görüşme halindeyiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda peyder pey oralarda da açılışlar yapacağız" dedi.

Külltür ve Turizm Bakanlığının haziran ayı içinde açtığı AVM kütüphanelerine yakında yenileri eklenecek. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Ankara'daki AVM'de açılan kütüphaneyi gezdi. AVM kütüphanelerinin bakanlığın son dönemde yaptığı önemli hamlelerden birisi olduğunu belirten Turşucu, "AVM kütüphaneleri bir kere vatandaşımıza daha pratik ve daha rahat bir şekilde ulaşabilecekleri noktada. Geçen sene itibarıyla 2.5 milyar civarında insan AVM'lere giriş çıkış yapmış. Bu muazzam bir sayı. Bu insanlar AVM içinde zaten alışveriş yapıyorken 'AVM kütüphaneye gitmek istiyorum' da diyebilir veya bunun için de gelebilir. AVM kütüphaneye hemen erişebilir, hemen elinin erişebileceği bir yerde, hemen gelip soluklanabileceği bir mekan" dedi.

'ÖDÜNÇ ALDIKLARI KİTABI BAŞKA BİR İLDE TESLİM EDEBİLİRLER'

İlk açılan 3 AVM kütüphanesine yakında yenilerinin ekleneceğini söyleyen Turşucu, "Şimdiden müjdesini vereyim. Yaklaşık 30 AVM ile görüşme halindeyiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda peyder pey oralarda da açılışlarını yapacağız. İnşallah devamı gelecek ve hedefimiz Türkiye'de kaç tane AVM varsa o AVM üzerinden halk kütüphanesi hizmetini özellikle gençlerimize ama ayrım gözetmeksizin 0'dan 100 yaşına kadar hangi vatandaşımız olursa olsun hizmet vermek arzusundayız. ve AVM kütüphaneleri aracılığıyla bunu pek tabi iyi bir şekilde yapacağımıza da inanıyorum" diye konuştu.

'İLGİ ÇOK İYİ'

AVM kütüphanelerinin vatandaşların büyük ilgi gördüğünü dile getiren Turşucu, "İlgi çok iyi; fakat koronavirüs sürecinin birazcık daha rahatlamasıyla beraber bu ilgi katlanarak devam edecektir. Hele hele okullar açıldıktan sonra yer bulmakta zorlanacağımızı tahmin ediyorum. Çok kolay, çok rahat bir ortam. AVM'ye gezmeye geldiklerinde hemen başlarını uzatıverecekler, içeriye girecekler, oturacaklar, biraz soluklanacaklar, isterlerse bir kitap alıp karıştıracaklar, isterlerse sadece 1 dakika içerisinde, hemen güler yüzlü arkadaşlarımız hazır, kütüphaneye üye oluverecekler, üye olduktan sonra hemen ödünç kitaplarını alıp Türkiye'nin istedikleri köşesindeki bize bağlı olan halk kütüphanesine götürüp teslim edebilirler. İlla aldığınız yere teslim edin diye bir zorunluluğumuz yok. Bakın 1 dakika içerisinde üye olabilecekler, kitaplarımızdan, dergilerimizden, bütün materyallerimizden, koleksiyonumuzdan faydalanabilecekler" bilgisini paylaştı.

'HERKESE HİTAP EDEN ESER VAR'

Turşucu, halk kütüphanesi olan AVM kütüphanelerinde 7'den 77'ye herkese hitap edebilecek eserlerin olduğunu ifade ederek, "Örneğin bu AVM kütüphanemizin içerisinde 5 binin üzerinde 6 bine yakın koleksiyonumuz var. Gelen kullanıcımıza, okuyucumuza, onların taleplerine göre bu sayıyı çok daha fazla yukarılara çekeceğiz. Yeter ki okuyucularımız gelsinler, kitap talep etsinler biz onlara geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Son 5 yılda yapılan çalışmalarla kütüphanelere üye sayısını 1 milyondan 4 milyona çıkardıklarını kaydeden Turşucu, ödünç verilen kitap sayısının ise 3 milyon 600 binden 13 milyona yükseldiğini sözlerine ekledi.

- Ankara