30 AVM kütüphanesi daha geliyor - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının 'Her AVM'ye bir kütüphane' projesi kapsamında açılan Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesi ilgiyle karşılandı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Şimdiden müjdesini vereyim. Yaklaşık 30 AVM ile görüşme halindeyiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda peyder pey oralarda da açılışlar yapacağız" dedi.
Külltür ve Turizm Bakanlığının haziran ayı içinde açtığı AVM kütüphanelerine yakında yenileri eklenecek. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Ankara'daki AVM'de açılan kütüphaneyi gezdi. AVM kütüphanelerinin bakanlığın son dönemde yaptığı önemli hamlelerden birisi olduğunu belirten Turşucu, "AVM kütüphaneleri bir kere vatandaşımıza daha pratik ve daha rahat bir şekilde ulaşabilecekleri noktada. Geçen sene itibarıyla 2.5 milyar civarında insan AVM'lere giriş çıkış yapmış. Bu muazzam bir sayı. Bu insanlar AVM içinde zaten alışveriş yapıyorken 'AVM kütüphaneye gitmek istiyorum' da diyebilir veya bunun için de gelebilir. AVM kütüphaneye hemen erişebilir, hemen elinin erişebileceği bir yerde, hemen gelip soluklanabileceği bir mekan" dedi.
Turşucu, halk kütüphanesi olan AVM kütüphanelerinde 7'den 77'ye herkese hitap edebilecek eserlerin olduğunu ifade ederek, "Örneğin bu AVM kütüphanemizin içerisinde 5 binin üzerinde 6 bine yakın koleksiyonumuz var. Gelen kullanıcımıza, okuyucumuza, onların taleplerine göre bu sayıyı çok daha fazla yukarılara çekeceğiz. Yeter ki okuyucularımız gelsinler, kitap talep etsinler biz onlara geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Son 5 yılda yapılan çalışmalarla kütüphanelere üye sayısını 1 milyondan 4 milyona çıkardıklarını kaydeden Turşucu, ödünç verilen kitap sayısının ise 3 milyon 600 binden 13 milyona yükseldiğini sözlerine ekledi.
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Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Harun ÖZALP/ANKARA, -