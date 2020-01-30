30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı - Son Dakika

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30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı
6 saat önce
Ülke genelinde 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesin hapis cezası bulunan şahıs Kırıkkale'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
Ülke genelinde 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesin hapis cezası bulunan şahıs Kırıkkale'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde mahkemelerce hakkında 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildi. Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
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