30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı - Son Dakika

30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı

6 saat önce

Ülke genelinde 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesin hapis cezası bulunan şahıs Kırıkkale'de yakalandı.

30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı, System.String[]

Ülke genelinde 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesin hapis cezası bulunan şahıs Kırıkkale'de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde mahkemelerce hakkında 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildi. Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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