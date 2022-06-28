30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı - Son Dakika
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30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı

28.06.2022 09:42
30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı

Aksaray, Aydın ve İzmir'de 30 ayrı suça karışan ve hakkında 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın eve yaptığı operasyonda saklandığı gardırobun içinde yakalandı.

Aksaray, Aydın ve İzmir'de 30 ayrı suça karışan ve hakkında 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın eve yaptığı operasyonda saklandığı gardırobun içinde yakalandı.

Operasyon, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesi Avşar köyünde müstakil eve silahla ateş açılmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü. Olayın gerçekleştiği çevrede güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, yaptığı titiz çalışmayla önce şahısların kaçtığı otomobili sonra da olayı gerçekleştiren 4 şahsın kimliğini tespit etti. Süleyman A. (35), Ahmet D. (37), İbrahim Y. (27) ve Namık G. (42) isimli şahısları teknik ve fiziksel olarak takibe alan jandarma ekipleri kısa sürede şahısların Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir ikamette saklandığını belirledi. Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri Şereflikoçhisar ilçe merkezinde bulunan eve operasyon gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de evde yakalanırken, şüphelilerden Süleyman A. gardıropta saklandığı yerde yakalandı. Gardıroptan çıkmamak için jandarmaya güçlük çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Gardıroptan çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay hapis cezası var

Süleyman A.'nın yapılan sorgulamasında Aksaray, Aydın ve İzmir illerinde "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, evden hırsızlık, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, özel belgede sahtecilik, basit cinsel saldırı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 S.K.M. ve basit yaralama" olmak üzere toplam 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Operasyonda bir adet de kuru sıkı tabanca ele geçirilirken 4 şüpheli sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden Ahmet D. serbest bırakılırken, Süleyman A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, İbrahim Y. ile Namık G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Şereflikoçhisar, Jandarma, Aksaray, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı - Son Dakika
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