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30 bayan temizlik işçisi alınacak - Son Dakika

30 bayan temizlik işçisi alınacak

07.09.2021 14:53
30 bayan temizlik işçisi alınacak, System.String[]

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl'de hizmet veren Tim-Tem Temizlik firmasının 30 bayan personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, temizlik görevlisi 30 bayan personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

TEMİZLİK FİRMASINDA ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Tim-Tem Temizlik firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Tim-Tem Temizlik firması; temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 25-45 yaş arası 30 bayan personel alımı yapılacak. Başvurular 09 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

TEM Otoyolu, İstihdam, İnegöl, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 30 bayan temizlik işçisi alınacak - Son Dakika


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