30 bin DEAŞ'lıyı yöneten sözde emir önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 30 bin DEAŞ'lıyı yöneten sözde emir önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

30 bin DEAŞ'lıyı yöneten sözde emir önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak

6 saat önce

Kayseri polisinin yaptığı başarılı operasyonda yakalanan ve tutuklanan Irak Telafer'in sözde emiri olan ve 30 bin DEAŞ'lıyı yönettiği ileri sürülen 'Ebu Muhammed' kod adlı Suphi Huveytli, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.

30 bin DEAŞ'lıyı yöneten sözde emir önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak, System.String[]

Kayseri polisinin yaptığı başarılı operasyonda yakalanan ve tutuklanan Irak Telafer'in sözde emiri olan ve 30 bin DEAŞ'lıyı yönettiği ileri sürülen 'Ebu Muhammed' kod adlı Suphi Huveytli, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.


Olay


19 Eylül'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E isimli Irak uyruklu 4 şüpheli şahsa yönelik akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan Suphi Huveytli isimli şüpheli şahsın Irak Telafer'in sözde emiri olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suphi Huveytli çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, yabancı uyruklu A.A.Y., A.T. ve R.E. ise sınır dışı edildi.


İddianame hazır


Irak Telafer'in sözde emiri olan Suphi Huveytli hakkında savcılık iddianamesi hazırlanmış, iddianamede Haziran ayında Kayseri'deki oğlunun yanına gelen Huveytli'nin 2007 yılında Irak'ta örgüte katıldığı, askeri kamplarında eğitim aldığı ifadelerine yer verilmişti.


Tanığın ifadeleri kan dondurdu


Hazırlanan iddianamede bir tanığın da ifadelerine yer verildi. Tanık R.E. ifadesinde, "Suphi Huveytli, DEAŞ'a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ'lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli'nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiç bir iş yapılmazdı. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi" dedi.


Önümüzdeki hafta hakim karşısında


Suphi Huveytli hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutuklu sanık Suphi Huveytli, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak. - KAYSERİ

Kayseri, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum
Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
18:03 İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika Haber
18:01 Sandıkçı "Hep birlikte daha güzele" - Son Dakika Haber
17:59 Usule aykırı çakmak gazı satışı yapan 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika Haber
17:58 Meme Küçültme Ameliyati Neden Gerekli? - Son Dakika Haber
17:52 Çocuğunu öldürüp, intihar etmek istemiş - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:12:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 bin DEAŞ'lıyı yöneten sözde emir önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]