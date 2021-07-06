30 BİN FEET'TE EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika

Mühendis Efe Güngör, Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin memuru olarak çalışan kız arkadaşı Gamze Akpınar'a 30 bin feet'te evlilik teklif etti.

Mühendis Efe Güngör, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak çalışan kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Efe Güngör, pazar günü Gamze Akpınar'ın uçuş ekibinde olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Denizli seferini yapan uçağa yolcu olarak bindi. Uçağın kalkışından bir süre sonra aniden uçuşta görevli kabin memuru Akpınar'ın karşısına çıkıp cebindeki yüzüğü çıkaran Güngör, diğer kabin memurları ve yolcuların şaşkın bakışları arasında evlenme teklif etti. Sürpriz teklif karşısında bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen kabin memuru 'evet' yanıtı verince yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

BENİ GÖRMESİN DİYE HEP YÜZÜMÜ SAKLADIM

Kız arkadaşı Gamze Akpınar'ı uçuşu öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na bırakıp ondan habersiz uçağa bindiğini söyleyen Güngör, "THY'de çalıştığı için değişik bir teklif olsun istedim. Mesleğini çok seviyor. Onun için unutulmaz bir anı olsun istedim. Ben kendisini uçuş için havalimanına bıraktım. Benim uçuşta olacağımdan haberi yoktu. Kendisinin uçak içinde arka tarafta görev yapacağını öğrendiğim için bende aynı uçakta ön tarafa biletimi aldı. Beni görmesin diye yüzüme saklandım. Hatta bu yüzden yolcular benim uçaktan korktuğumu falan sanmış. Bir yolcuya telefonu verdim çekim yapması için" dedi

SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE TANIŞTIK

Evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kabin memuru Gamze Akpınar ise "Efe ile sosyal medya aracılığı ile tanıştık. İnsanlar genelde internetten tanışıp evlenmez diye düşünüyorduk; ama hayat şaşırtıcı olabiliyor. Biz de çok iyi anlaştık 1.5 yıldır birlikteyiz. O da TOGG'da otomotiv mühendisi olarak çalışıyor. Ben de THY'de 3 yıldır çalışıyorum. Son zamanlarda işimle ilgili detaylı sorular soruyordu. Arka tarafta çalıştığımı anlayınca önden bilet alıp, ben yanından geçerken koltuk altına saklanmış. Bu güzel anımızı kaydeden yolculara ve size de çok teşekkür ederim" diye konuştu