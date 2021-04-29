30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı - Son Dakika

30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı

29.04.2021 18:51

30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iyiliği esnaflarla paylaşıyor Ramazan ayı kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Sosyal Destek Kartı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, "30 bin...

30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iyiliği esnaflarla paylaşıyor

KAHRAMANMARAŞ - Ramazan ayı kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Sosyal Destek Kartı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, "30 bin hemşehrimize alışveriş kartlarımızı ulaştırıyoruz. Sadece Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimize 7,5 Milyon liralık destek sağlamış olacağız. Hemşehrilerimiz pos cihazı olan tüm işletmelerden, bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek. 18 günlük kapanma sürecinde de 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayı kapsamında başlatılan 'Sosyal Destek Kartı' projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, "Tüm dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreci var. Ama hamdolsun geçirdiğimiz 2 yıllık süre içerisinde hem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz hem de belediyelerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Bizde Kahramanmaraş'ımızda valiliğimizle birlikte koordinasyon içerisinde bu süreci yürütüyoruz ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Hükümetimizin açıklamış olduğu tam kapanma süreci bugün başlıyor. Bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak yine valiliğimizle koordinasyon içerisinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret sarf edeceğiz" dedi.

'Tüm işletmelerden alışveriş yapılıyor'

Başkan Güngör Ramazan ayında yardımların arttığını belirterek, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlarımızı artırdık ve yardımlarımızın şeklini bu sene farklılaştırdık. Geçtiğimiz yıllarda gıda kolilerimizi isim yazmamak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorduk. Bu sene bankayla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda kart uygulamasına geçtik. Bu kartlarımıza limit dahilinde yükleme yaparak muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Dağıttığımız Sosyal Destek Kartları'nın büyük çoğunluğunu ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. 30 bin hemşehrimize alışveriş kartlarımızı ulaştırıyoruz. Sadece ramazan ayı içerisinde 7,5 Milyon TL'lik destek sağlamış olacağız. 18 günlük kapanma sürecinde de 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız" diye konuştu.

'Dayanışma yaygınlaştı'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dayanışmanın ehemmiyetini vurgulayarak, "Bu kart uygulamasıyla 2 şey daha değerli hale geldi. Birincisi ihtiyaç sahibi ailelerimiz ihtiyaçlarını kendi dilediklerince belirleyip alabilecekler. Diğer taraftan esnafımıza da çok büyük destek oluyoruz. Çünkü bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz diledikleri esnafımızdan alışveriş yapabiliyor. Bu noktada esnafımızdan da şunu yapmasını istirham ediyorum; Sosyal Destek Kartı ile alışveriş yapmak için dükkana gelen vatandaşlarımıza esnafımızda elinden gelen indirimi yaparsa böylece iyiliği paylaşmış oluruz" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Serintepe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Güngör,vatandaşlarla buluştu. Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak ile de bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, dayanışmanın şehir genelinde yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı
30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı
30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı
30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı

Büyükşehir Belediyesi, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı - Son Dakika


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