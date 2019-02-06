30 Bin İlkokul Öğrencisine Ata Sporu Binicilik Eğitimi

30 bin İlkokul öğrencisine ata sporu binicilik eğitimi Ata sporlarımızdan binicilik Çekmeköy'de canlanıyor Çekmeköy Belediyesi'nden çocuklara binicilik eğitimi programıİSTANBUL - Çekmeköy'de Türklerin ata sporlarından biri olan binicilik yeniden canlanıyor.

30 bin İlkokul öğrencisine ata sporu binicilik eğitimi

Ata sporlarımızdan binicilik Çekmeköy'de canlanıyor

Çekmeköy Belediyesi'nden çocuklara binicilik eğitimi programı



İSTANBUL - Çekmeköy'de Türklerin ata sporlarından biri olan binicilik yeniden canlanıyor. Çekmeköy Belediyesi ilçede okuyan 30 bin ilkokul öğrencisine binicilik eğitimi veriyor.

Çekmeköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan çalışmayla, Çekmeköy'de okuyan ilkokul çocuklarına binicilik eğitimi veriliyor. Orta Asya'dan beri Türklerin ata sporlarından biri olan binicilik, ilçede bulunan 30 bin çocuğa verilecek eğitimlerle yeniden canlanıyor. İkinci eğitim öğretim dönemi ile başlayan dersler 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.

Neylan Etiman Atlı Spor Kulübü'nde bulunan uzman eğitmenlerin kontrolünde gerçekleşen eğitimlerde çocuklar hem eğlendi hem de eski bir Türk kültürünü öğrenmiş oldu. Hayvan sevgisi ve sporu bir araya getiren proje ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine faydalı olması amaçlanıyor. Uzmanların tavsiyesine göre at binme aktivitesi çocuklarda, iç kaslara doğrudan hitap ederek hem dengeyi hem de solunum sistemi ve eklem hareketliliğini geliştiriyor. Ayrıca binicilik sayesinde çocukların özgüven ve cesaretleri de artıyor.

" Çocuklar çok mutlu "

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'a teşekkür eden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Nazande Duru Kiraz, " Atlara binmeye geldim. Atları da çok seviyorum ve ilk defa bineceğim. Çok heyecanlıyım. Çekmeköy Belediyesi sayesinde buraya geldim. Bizi davet ettiler. Başkan Ahmet Poyraz'a da çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Binebileceğim için çok heyecanlıyım " dedi.

Daha önce atlardan korktuğunu şu anda ise çok sevdiğini belirten 10 yaşındaki Sidelya Arıkan, " Çok güzel bir at. Çok sevdim bu atı. Önceden korkuyordum. Bütün atlar çok güzel. Arkadaşlarımda çok sevdi. Hep bu gezinin gelmesini bekliyordum. Çok mutlu oldum. Öğretmenimiz ve Çekmeköy Belediyesi bizi burada ağırladı. Bir daha gelmek isterim. Ailemle de gelmek isterim " dedi.

Ata bindiğinde ilk önce düşecek gibi hissettiğini ancak sonra alıştığını söyleyen Beril Şirin ise, " Ata bindiğimde önce düşecek gibi hissediyorum. Ondan sonra alışıyorum. Atları çok sevdim. Anaokulundayken bir kere binmiştim. Şimdi de bindim. Çok güzeldi " dedi.

Ata binmenin çocuklar üzerinde sosyal ve fiziksel birçok faydası olduğunu dile getiren Neylan Etiman Atlı Spor Kulübü Baş Antrenörü Fatih Yeter " Burada Çekmeköy Belediyesi'nin devlet okullarında okuyan çocuklara 2019 senesinin sonuna kadar atlarla tanışma imkanı sunan bir proje gerçekleşiyor. 2019 senesinin sonuna kadar devam ettiği için ilk önce atlarla tanışılıyor, ikinci evrede atlarla beraber eğitimlere devam ediliyor. Ata binmenin çocukların üzerinde özellikle sosyal çevrede özgüveni artırması, çabuk karar vermesi, bir canlıyla ortak bağ kurma gibi faydaları var. Ayrıca bütün vücuttaki kasları çalıştıran bir spor " diye konuştu.

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