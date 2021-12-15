30 bin lira değerinde kablo çalan 6 kişiden 3'ü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda kablo hırsızlığı yaptığından şüphelenen 6 kişiden 3 kişi yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 11 Ağustos 2021 tarihinde Alpu ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde yaklaşık 30 bin TL değerinde haberleşme ve enerji nakil kablosunun kimliği meçhul kişi ya da kişilerce çalınması olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla, 13 Aralık 2021 günü İstanbul ve Diyarbakır'da Eskişehir merkezli icra edilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 1 adet 9 mm. çapında kuru-sıkıdan bozma el yapımı ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm. fişek, 5 adet cep telefonu ve 5 adet SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgusunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle farklı tarihlerde Balıkesir, Manisa, İzmir, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya'da da haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Yakalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olayı ile ilgisi bulunan 1 şüphelinin halen benzer suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR