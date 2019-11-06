30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)
7 saat önce
TUTUKLANDILARAlanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Alanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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