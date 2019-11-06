Son Dakika Haberleri: 30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)
Son Dakika Güncel 30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)

30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)

7 saat önce

TUTUKLANDILARAlanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Alanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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