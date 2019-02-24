30 Bin Liralık Kollektör Çalmaktan Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı
17 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden 30 bin TL değerindeki kollektörü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde bir iş yerinden 30 bin TL değerindeki kollektörü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden 30 bin TL değerindeki kollektör çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi hemen polise haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, hırsızların olayda kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin izini süren polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan kollektörler ise Erenler
ilçesinde hurda alım-satımı yapan bir işletmede ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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