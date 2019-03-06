Son Dakika Haberleri: 30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız

30 dakika önce

BURDUR'da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan 1'i hamile 4 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız, System.String[]
BURDUR'da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan 1'i hamile 4 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Bir apartmandan çıkarken gözaltına alınan şüpheliler, polise seyyar satıcı olduklarını söyledi.

Burdur'da 5 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çalınmasından sonra çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin dün saat 15.00 sıralarında Antalya'dan Burdur'a geldiğini belirledi. Polis, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde bir apartmandan çıkarken yakaladı.

1'i erkek 3'ü kadın şüphelinin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. Biri hamile olan şüpheliler hırsızlıkla ilgileri olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü. Şüphelilerden erkek Ö.Ö. ile S.A., S.A. ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]