30 Bin Lirayı Gasp Eden Zanlı Yakalandı
47 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu içesinde bir kişinin montunun cebindeki 30 bin lirasını gasp eden 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
içesinde bir kişinin montunun cebindeki 30 bin lirasını gasp eden 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, önceki gece geç saatlerde Cemaliye Mahallesi'nde montunun iç cebinde 30 bin TL para bulunan M.T. adlı kişinin önünü kesen O.S. ve M.S. adlı şüpheliler parayı zorla çekip alarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, O.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis
ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan diğer şüpheli M.S.'nin yakalanması için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar
Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara 12,5 Yıl Hapis
Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti