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30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika

30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

07.12.2021 12:16

Kayseri'nin yaklaşık 30 bin nüfuslu ilçesi İncesu'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı.

Kayseri'nin yaklaşık 30 bin nüfuslu ilçesi İncesu'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, AA muhabirine 1996 yılında kurulan OSB'nin son 10 yılda önemli büyüme potansiyeli yaşadığını

söyledi.

Yoğun talep üzerine üçüncü kez genişleme kararı aldıklarını ifade eden Baktır, bu kapsamda toplam alanı 8 milyondan 12,5 milyon metrekareye çıkardıklarını belirtti.

Baktır, İncesu OSB'de 188 parsel bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların 60'ı üretimde, son bir yılda ise 35 fabrikamızın temeli atıldı, yatırım yapacak. Bu fabrikaların toplam yatırım maliyetleri 2 milyar lira civarında. Yakın zamanda 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklar. Yatırımcılarımıza, elindeki parayı inşaata, makineye harcaması, üretime ve istihdama katkı sağlaması için arsa fiyatlarını minimum düzeyde tutup metrekaresi 40 liradan verdik. Türkiye'de altyapısını tamamlamış en ucuz OSB'lerden biriyiz. Bu politikamıza devam edeceğiz, yeter ki sanayicimiz yatırım yapsın ekonomiye katkı sağlasın. Bugün 40 liradan 100 bin metrekare arsa alan yatırımcı 4 milyon lira öder. Bunu Ankara, İzmir gibi yerlerden alırsa 40-50 milyon lira öder. Biz sanayicimizin cebindeki parayı arsaya gömmesini istemiyoruz, yatırım ve üretim yapsın istiyoruz."

Ürünler Mersin Limanı'na götürülebilecek

TCDD ile anlaşma sürecinde olduklarını anlatan Baktır, anlaşma tamamlandığında sanayicilerin ürünlerini demir yolu ile Mersin Limanı'na götürme fırsatı yakalayacaklarını bildirdi.

İncesu'nun yaklaşık 30 bin civarında nüfusu olduğunu belirten Baktır, son bir yılda elektrikli ev aletleri, sünger, araç üstü ekipmanları, makine, prefabrik, kağıt ve metal işleme gibi çok farklı sektörlerde temeli atılan fabrika sayısının gelecek yıllarda daha çok artacağına inandığını dile getirdi.

Baktır, sattıkları arsanın bir yılda yatırıma başlamayan sanayicinin elinden alındığını, bu sayede yatırımın hızlandığını ve arsadan para kazanılmasının da önüne geçildiğini sözlerine ekledi.

30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri, Yatırım, Mersin, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika


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