Son Dakika Haberleri: 30 Bin Öğrenciye Eş Zamanlı "Dijital Okuryazarlık" Sınavı Yapıldı

30 Bin Öğrenciye Eş Zamanlı "Dijital Okuryazarlık" Sınavı Yapıldı

24 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan 8 üniversitedeki 30 bin öğrenciye eş zamanlı sınavın başarıyla yapıldığını bildirdi.

30 Bin Öğrenciye Eş Zamanlı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan 8 üniversitedeki 30 bin öğrenciye eş zamanlı sınavın başarıyla yapıldığını bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan öğrencilere yönelik eş zamanlı sınav gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yeni YÖK olarak, projeyi, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl üniversitelerinde başlattıklarını hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 'dijital okuryazarlık' dersi alan öğrencilerimize yönelik ara sınav bugün yapıldı. Sekiz üniversitede eş zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sınava aynı anda 30 bin öğrenci katıldı.

Öğrencilerimizin niteliklerine katkı sağlamak bizler için önemli. Yeni YÖK olarak bu projemizi de başarıyla sürdürmekteyiz. Yakında 'Yükseköğretimde Dijitalleşme' projemizin yeni bir adımını daha atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:21 Kaynak: AA

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