Son Dakika Haberleri: 30 bin ot balyası yangında kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa 30 bin ot balyası yangında kül oldu - Son Dakika

30 bin ot balyası yangında kül oldu

6 saat önce

Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 18 aileye ait 30 bin ot balyası kül oldu.

30 bin ot balyası yangında kül oldu, System.String[]

Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 18 aileye ait 30 bin ot balyası kül oldu. Sabah çıkan yangın, 7 saatte kontrol altına alınabildi.


Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde dün sabah ot balyalarının bulunduğu yerde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın haber verilmesi ile birlikte yangına itfaiye ekipleri ve belediye iş makinaları müdahale etti. 7 saatte kontrol altına alınabilen yangında 18 eve ait 30 bin ot balyası kül oldu.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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