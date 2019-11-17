30 bin ot balyası yangında kül oldu

Çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 18 eve ait 30 bin ot balyası kül oldu. Sabah çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçesine bağlı Karapınar Mahallesinde dün sabah ot balyalarının bulunduğu yerde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın haber verilmesi ile birlikte yangına itfaiye ekipleri ve belediye iş makinaları müdahale etti. Yoğun müdahale sonucu çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın da 18 eve ait 30 bin ot balyası kül oldu.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.