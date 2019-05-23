Son Dakika Haberleri: 30 bin sağlık çalışanına istihdam müjdesi

30 bin sağlık çalışanına istihdam müjdesi

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." dedi.

30 bin sağlık çalışanına istihdam müjdesi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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