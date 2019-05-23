30 bin sağlık çalışanına istihdam müjdesi
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08
, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." dedi.
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