Dolandırıcıların çekiliş tuzağı! 30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle toplam 100 bin TL'sini kaptırdı - Son Dakika
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Dolandırıcıların çekiliş tuzağı! 30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle toplam 100 bin TL'sini kaptırdı

06.12.2022 12:57

Tokat'ta sosyal medyada gördüğü 30 bin TL'lik telefon çekilişine katılan ve gelen "Kazandınız" mesajıyla mutlu oldu 22 yaşındaki Samet Yıldız, 77 bin TL dolandırıldı. Gümrük vergisi gibi çeşitli bahanelerle ve geri ödeneceği söylenerek parça parça para gönderdiğini söyleyen Yıldız, parasını geri alabilmek için temas kurduğu bir hackera da 23 bin TL kaptırdı. Toplamda 100 bin lirasını kaybeden Yıldız, "Kredi çekmek zorunda kaldım. 5 bin 500 TL maaş alıyorum. 5 bini zaten krediye kesiliyor" dedi.

Tokat'ta bir giyim mağazasında çalışan Samet Yıldız, ağustos ayında sosyal medyadan gördüğü 30 bin TL değerindeki telefon çekilişine katıldı. Yıldız'a 2 gün sonra katıldığı çekilişten 'Kazandınız' mesajı geldi. Telefonu almak için iletişime geçen Yıldız'dan 452 TL gümrük vergisi parası istendi.

TOPLAMDA 77 BİN TL GÖNDERDİ

Şüpheli veya şüpheliler, bu isteklerini yerine getiren Yıldız'dan daha sonra telefonun IMEI için 3 bin TL daha istedi. Yıldız bu parayı da yatırdı. Daha sonra gümrük vergisi gibi çeşitli bahanelerle ve geri ödeneceği iddiasıyla Yıldız'dan birçok kez para talep edildi. Hem telefonu hem de ödediği paraları geri alacağı ümidiyle bu istekleri yerine getiren Yıldız, bir kısmı bankadan çektiği kredi olmak üzere toplamda 77 bin TL gönderdi. Ancak tüm ödemelerine rağmen telefonu kendisine ulaştırılmayınca dolandırıldığını anladı. Yıldız, bu kez bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı hackerdan yardım istedi. Paranın bir kısmını geri alabileceği umuduyla hackerın hesaplara erişim için talep ettiği 23 bin TL parayı da gönderdi. Ancak o kişinin de dolandırıcı olduğunu anlayan Yıldız, toplamda 100 bin TL parasını kaptırdı. Bunun üzerine Yıldız, polise başvurup şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıların tespiti için çalışma başlattı.

30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı

"PARALARIN İADE EDİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Sosyal medyada gördüğü bir çekilişe katılmak için bu yola çıktığını belirten Yıldız, şunları söyledi: "Çekiliş sonrası telefonu kazandığım mesajı gönderdiler. Benden gümrük vergisi adı altında 452 TL para istediler. Ben de o parayı gönderdim. O parayı gönderdikten sonra benden IMEI parası olarak 3 bin TL daha istediler. Onu göndermek istemedim. Göndermeyince dava dosyaları attılar. İcraya vereceklerini söylediler. Ben de inandım ve 3 bin TL'yi gönderdim. Geri iade yapacaklarını söylediler. Daha sonra farklı bahaneler 4 bin, 5 bin TL şeklinde parça parça para istediler. O paraları da fatura, gümrük vergisi gibi farklı bahaneler sundular. Bunların yasal olduğunu, paralarının tamamının geri iade olacağını söylediler. Daha sonra bana sahte bir banka dekontu ile 47 bin TL iade göndermiş gibi yaptılar. Ben sahte olduğunu anlamadım. Benden o fazla göndermiş gibi gözüken parayı istediler. Onu da gönderdim. Faturanın yanlış kesildiğini söyleyerek tekrar para istediler. İlk başta 3-4 bin derken, 10, 15, 27 bin TL gibi paralar istediler. Bunları gönderdikten sonra geri istedim ama para gelmedi. Aksine benden 38 bin TL daha istediler. O parayı göndermedim ama toplamda 77 bin TL param gitti. Dolandırıldığımı anlayınca emniyete giderek suç duyurusunda bulundum."

"HACKERA DA 23 BİN TL KAPTIRDIM"

Parasını geri almak isterken tekrar dolandırıldığını aktaran Yıldız, "Bir arkadaşım aracılığıyla ulaştığım, kendisini hacker olarak tanıtan bir kişi yardım edebileceğini söyledi. Başından böyle bir olay geçtiğini ve kurtardığını söyledi. Bizim paramızı da kurtaracağını ve 5 bin TL bir masraf tutacağını söyledi. Ben de inandım, kabul ettim. O gece bize haber yolladı, adamların hesaplarını bloke ettiğini ve hesapların yurt dışında olduğunu, onu da kendisini yapamadığını ifade etti. Yurt dışından başkasına yaptıracağını söyleyerek 10 bin TL istedi, onu da gönderdim. 'Kesin alacağım' diye konuştu. Daha sonra avukat ücreti diye farklı şekillerde para istedi ve toplamda ona da 23 bin TL para kaptırmış oldum" diye konuştu.

"MAAŞIM KREDİYE KESİLİYOR"

Asgari ücret ile geçindiğini söyleyen Yıldız, "İlk dolandırıldığımda kredi çekmek zorunda kaldım. Şu an onun borcunu ödüyorum. 5 bin 500 TL maaş alıyorum. 5 bini zaten krediye kesiliyor. Bana da 500 TL kalıyor. Allah korkuları var ise ben paramı geri istiyorum. İnsanlar da bilinçlensin, benim düştüğüm duruma düşmesinler. Devletimize güveniyorum" dedi.

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürerken, henüz şüphelilere ulaşılamadığı öğrenildi.

30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Samet Yıldız, Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcıların çekiliş tuzağı! 30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle toplam 100 bin TL'sini kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolandırıcıların çekiliş tuzağı! 30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle toplam 100 bin TL'sini kaptırdı - Son Dakika
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