30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. - Son Dakika

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30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
6 saat önce
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:02 Kaynak: AA
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