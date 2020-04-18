30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu... - Son Dakika

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30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu...
6 saat önce
30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.
30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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