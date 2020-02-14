30 çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 30 çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi - Son Dakika

30 çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi

6 saat önce

Denizli'de, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 30 çift, Sevgililer Günü'nde "Evet" diyerek dünya evine girdi.

Denizli'de, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 30 çift, Sevgililer Günü'nde "Evet" diyerek dünya evine girdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğünden günler öncesinde randevu alan 30 çift, İncilipınar ve Ferit Ali Küçüka Nikah Salonlarında hayat boyu birlikteliğe "Evet" diyerek, nikahlarını kıydırdı.

Evlenen çiftlerden Ümmühan Yılmaz ve İsmail Öz saat 14.14'te nikahlarını kıydırdı.

Özel günde evlenmek için nikah sarayından haftalar öncesinden randevu aldıklarını belirten Öz, "Yaklaşık bir yıl önce eşimle tanıştık. Nikah günümüzün özel bir gün olmasını istedik. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde saat 14.14'te nikahımız kıyıldı. Çok mutluyuz" dedi.

Doğum gününde çifte mutluluk yaşayan gelin Yılmaz da, "Hayatım boyunca bugünü unutmayacağım. En güzel doğum günü hediyemi aşkım vermiş oldu. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Çiftlerden Özlem Aydınhan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşim en güzel hediyeyi verdi. Çok heyecan verici, mutlu ve özel bir gün bugün. Hem sevgililer günü hem de evlilik yıl dönümümüz olmasını istediğimiz için bugünü tercih ettik." dedi.

30 çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi

Sevgililer Günü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:55 Kaynak: AA
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