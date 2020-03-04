30 çuvala kadar hafriyatlar ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel 30 çuvala kadar hafriyatlar ücretsiz - Son Dakika

30 çuvala kadar hafriyatlar ücretsiz

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi tarafından 30 çuvala kadar hafriyat atıkları ücretsiz olarak alınıyor.

30 çuvala kadar hafriyatlar ücretsiz, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi tarafından 30 çuvala kadar hafriyat atıkları ücretsiz olarak alınıyor.


Gölbaşı'nda ev ve iş yerlerinde tadilat sonrası oluşan moloz ve atıklar vatandaşlar tarafından çuvallara konularak kapı önüne bırakıldığında Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yerlerinden alınacak. Atıkların alınmasına yönelik randevular ilgili müdürlüğe yönlendirilerek değerlendirmeye alınacak ve atıklar döküm sahasına götürülecek.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve ilçemizi modern bir hale getirmek için başlattığımız kampanyaya tüm halkımızı davet ediyorum. Belediyemize iletilen randevuları değerlendirecek, bünyemizde bulunan 1 kamyon, 1 kepçe ve 2 küçük kamyoneti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.


Ev ve iş yerlerinde tadilat sonrası oluşan moloz ve inşaat atıklarını toplatmak isteyen vatandaşlar, ALO Çevre Hattı 485 54 15 numaralı telefona taleplerini ileterek randevu alabilecekler.


Gölbaşı Belediyesi tarafından 30 çuvala kadar hafriyat atıkları ücretsiz olarak alınmasına rağmen yasal döküm alanları yerine yol kenarına moloz döken hafriyat kamyonları çevre katliamına yol açtı. Bunun üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olaya el koydu ve bölgeye iş makineleri ve kamyonlar göndererek hafriyat dökülen bölgede temizlik çalışmalarını başlattı. Başkan Şimşek, çevreyi kirletenlere kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirterek, yasal döküm alanlarına moloz dökmeyip çevre kirliliği oluşturanlara ceza verileceğini dile getirdi. Başkan Şimşek, çevre konusunda çok duyarlı olduklarını belirterek, vatandaşları da kaçak hafriyat dökümü konusunda belediyeyi bilgilendirmeye davet etti. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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