30 dakika yağmur yağdı, İznik göle döndü
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30 dakika yağmur yağdı, İznik göle döndüBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
30 dakika yağmur yağdı, İznik
göle döndü
BURSA - Bursa
'nın İznik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.
30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çınar
yapraklarından dolayı tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Esnaf, tıkanan rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Öte yandan tatihi Ayasofya Camii
'nin önü de yağmurdan nasibini aldı. Biriken su vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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